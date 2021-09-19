Notre Dame Katedrali restorasyona hazır: Teklifler değerlendirilecek

Fransa’nın başkenti Paris’in simge yapılarından, 2019’da çıkan yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali restorasyına hazır.

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15 Nisan 2019’da çıkan yangın sonrasında restorasyonun henüz başlayamadığı tarihi yapıda çalışmaların yapılabilmesi için güvenli ortamın sağlandığı açıklandı.

Restorasyon çalışmalarını koordine edecek kurum, onarım sırasında katedrali olumsuz hava koşullarından koruyacak dev ‘özel bir şemsiye’ dahil tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Yapının ikonik kuleleri, tonozları ve duvarlarını güvence altına almak için de önlem alındı. Bu süreçte çok sayıda marangoz, farklı alanlarda uzmanlaşmış teknik eleman ve profesyonel dağcı görev yaptı.

Açıklamaya göre sıra Notre Dame Katedrali’ni restore etmek amacıyla teklif veren şirketlerle görüşmelere geldi. 100’e yakın teklif olduğu belirtildi. Orgun onarımına sonbaharda, diğer alanlardaki çalışmalara ise kış aylarında başlanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’in Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacağı 2024 yılında katedrali ziyaretçilere açmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Restorasyonun güvenlik aşaması için 165 milyon avro bütçe ayrılmıştı.