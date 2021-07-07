Paris belediyesine, Notre-Dame’daki yangın sonrasında kurşun kirliliğine karşı önlem alınmadığı gerekçesiyle dava

Fransa’nın başkenti Paris’in yerel yönetimine, Notre-Dame Katedrali’nde 2019’da çıkan yangın sonrasındaki kurşun kirliliğine karşı önlem almadıkları gerekçesiyle dava açıldı.

Yangın sonrasında yüzlerce ton kurşun havayı kirletmiş sağlık sorunlarına neden olmuştu. Çocuklarının kurşuna maruz kaldığı için sağlıklarının risk altına girdiğini savunan iki aile, bir sağlık kuruluşu ve sendikanın avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede, belediyenin ihmalkar davrandığı, kurşun zehirlenmesi riskine karşı gerekeni yapmadığı belirtildi.

Dilekçede, “Yangının büyüklüğüne ve kirlilik riskinin bilinmesine rağmen üç ayı aşkın süreyle harekete geçilmedi” dendi 15 Nisan 2019’daki yangında 400 ton kurşunun havaya karıştığı, okula giden çocukların, işe giden herkesin bu kirliliğe maruz kaldığı anımsatıldı.

Dilekçede sosyalist başkan Anne Hidalgo’nun yönetimindeki belediyenin okul müdürlerine yeterli bilgi vermediği de vurgulandı. Belediyenin yanı sıra emniyet teşkilatı ve kültür bakanlığından da şikayetçi olundu.

Yetkililer, aylar sonra katedralin yakınlarındaki okulların temizlenmesini, yakın çevrede yaşayan çocuk ve hamile kadınlara kan testi yapılmasını istemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kentin simge yapılarından katedralin restorasyonunun 2024’e kadar tamamlanacağını açıklamıştı.