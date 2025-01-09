Nevşehir’de 1000 litre sahte zeytinyağına el kondu, iki kişi gözaltına alındı.

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Gıdada sahtecilik ve kaçakçılık yapanların deşifre edilmesine yönelik polis çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir depodan piyasaya sahte zeytinyağı sürüldüğünü belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda farklı ebatlardaki şişe ve tenekelerde 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheliler M.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, bir esnafın ihbarı üzerine 7 Ocak’ta da 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı bulmuştu.