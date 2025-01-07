Nevşehir’de 5 bin 370 litre sahte zeytinyağına el kondu.

Fotoğraf: AA

Aydın’dan geldiğini söyleyen iki şüpheli, kent merkezinde Zeynep Gökşen’in işlettiği markete sahte zeytinyağı satmaya çalıştı.

Gökşen numune olarak bırakılan zeytinyağını test edilmesi için il tarım ve orman müdürlüğüne gönderdi. Müdürlük zeytinyağının sahte olduğu tespit etti.

Ardından şüphelilere operasyon düzenleyen polis H.K’nın aracında 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ile 498 sahte etiket buldu. Söz konusu yağ ve etiketler il tarım ve orman müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Daha önce de aynı yöntemle dolandırıcılık yaparken yakalanan H.K. hakkında dava açıldığı öğrenilirken, diğer şüpheli aranıyor.