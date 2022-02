Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenenler

Netflix’in izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı listede geçtiğimiz hafta Türkiye’de dizilerde ‘Archive 81’, filmlerde de ‘Babamın Kemanı’ zirvede yer aldı.

‘Babamın Kemanı’ aynı zamanda dili İngilizce olmayan filmler kategorisinde de en çok izlenen yapım.

En çok izlenen diziler

24-30 Ocak haftasında Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, bir önceki hafta olduğu gibi Archive 81.

İkinci sırada yer alan diziyse globalde 125 milyon saat izlenerek zirveye yükselen ‘All of Us Are Dead.’

Kore dizisi, okudukları lisede zombi virüsü salgını başlayan öğrencilerin başlarından geçenleri konu ediniyor.

Üçüncü sırada yerli yapım ‘Kulüp’ var.

Dördüncü sezonunun ilk kısmıyla globalde en çok izlenen İngilizce dizi ‘Ozark’, Türkiye’de ancak beşinci sırayı alabildi.

Listenin devamında Kristen Bell’in başrolünü oynadığı ‘The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window‘ ve Brezilyalı futbolcu Neymar’ın özel hayatı ve kariyerinden kesitler sunan ‘Neymar: The Perfect Chaos‘ gibi yapımlar var.

24-30 Ocak en çok izlenen diziler. Grafik: Netflix

En çok izlenen filmler

Film kategorisinde ‘Babamın Kemanı’ zirvedeki yerini korurken globalde de 12 milyon 380 saat izlenerek dili İngilizce olmayan filmler kategorisinde ilk sıraya ulaştı.

Filmde Gülizar Nisa Uray’ın canlandırdığı babasını kaybeden Özlem adlı küçük kızın, Engin Altan Düzyatan’ın oynadığı keman virtüözü amcasının yanına taşınması sürecini anlatıyor.

İkinci sırada bir önceki hafta olduğu gibi ‘The Royal Treatment’ (Prensin Düğünü) bulunurken onu dört basamak yükselerek üçüncülüğe yerleşen ‘Munich – The Edge of War’ (Savaş Yaklaşıyor) takip etti.

Yerli yapımlardan ‘Recep İvedik 6’, ‘Aykut Enişte’ (Brother in Love) ve ‘Recep İvedik 5’ de listede yer aldı.