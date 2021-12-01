‘Bird Box’ı tahtından etti: Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen filmi ‘Red Notice’

‘Red Notice‘ 2018 yapımı ‘Bird Box‘ filmini tahtından ederek Netflix’te tüm zamaların en çok izlenen filmi oldu.

Fotoğraf: Netflix

Şimdiye kadarki en pahalı Netflix yapımı olduğu söylenen ‘Red Notice‘ filminin başrol başrollerinde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds var.

Filmde Johnson’ın canlandırdığı FBI ajanının dünyanın en çok aranan iki hırsızıyla (Gadot ve Reynolds) macerası anlatılıyor.

12 Kasım’da Netflix’te gösterime giren film 328,8 milyon saat izlendi.

Sandra Bullock’un başrolünde oynadığı ‘Bird Box’ 282 milyon saat izlenmişti. ‘Red Notice’ önceki en çok izlenen rekorunu yalnızca 18 günde kırdı. ‘Bird Box’ dört haftada rekor izlemeye ulaşmıştı.

Şu ana kadr dünyadaki Netflix kullancılarının yarısı ‘Red Notice‘ filmini izledi.