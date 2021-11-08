En pahalı yapımı: Ryan Reynolds yeni filminde Netflix’in milyonlarını nasıl boşa harcadığını anlattı

Şimdiye kadarki en pahalı Netflix yapımı olduğu söylenen ‘Red Notice‘ filminin başrol oyuncularından Ryan Reynolds Netflix’in milyonlarca dolarını nasıl çarçur ettiğini anlattı.

Fotoğraf: Netflix

Ryan Reynolds, Dwayne Johnson ve Gal Gadot’nun başrollerini paylaştığı filmin bütçesinin 200 milyon doları bulduğu belirtilmişti.

Rawson Marshall Thurber’in yönettiği film bir Interpol ajanının dünyanın en çok aranan iki hırsızının peşine düşme hikayesini anlatıyor.

12 Kasım’da platforma gelecek filmle ilgili bir televizyon programına katılan oyuncular set ortamını anlattı.

Gadot rol arkadaşı Reynolds’ın çekimler sırasında sürekli güldürerek sahnelerin tekrar tekrar çekilmesine neden olduğunu söyledi: “O kadar çok sahneyi bozduk ki… Ryan hep bir köşede bizi rolden çıkarmak için beklerdi.“

Bunun üzerine Reynolds “Netflix’in milyon dolarlarını sette gülerek ve dalga geçerek harcadık” dedi.