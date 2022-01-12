‘Don’t Look Up’ Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen ikinci filmi

Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ın başrollerini paylaştığı ‘Don’t Look Up‘, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen ikinci filmi oldu.

Fotoğraf: Netflix

Yıldızlarla dolu kadrosuyla 24 Aralık’ta seyirciyle buluşan siyasi hiciv ve bilim kurgu türündeki film, iki astronomun dünyayı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaştığını keşfetmesi üzerine hükümeti ve halkı uyarmak üzere yola çıkmasını anlatıyor.

Adam McKay’in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ın yanısıra Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Jonah Hill, Mike Rylance ve Robb Morgan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Netflix’te bugüne dek 321,5 milyon saat izlenen film, ikincilik koltuğuna 2018 yapımı Bird Box’ı geride bırakarak oturdu.

Zirvede ise 364 milyon saat izlenen Red Notice var.