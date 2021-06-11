Netflix e-ticarete atıldı

Online dizi ve film platformu Netflix, popüler yapımlarından esinlenerek tasarlanmış giysi ve aksesuarların satın alınabileceği bir e-ticaret platformu kurdu.

Fotoğraf: Netflix

‘Netflix.shop’ adı verilen platform ilk olarak ABD’de hizmete sunuldu. Önümüzdeki dönemde diğer ülkelere de yayılacak.

Platformda şimdilik anime dizilerinden ‘Yasuke‘ ve ‘Eden‘in yanısıra ‘Lupin‘a has ürünler piyasaya sürüldü. Ancak şirket, ilerleyen dönemde daha fazla Netflix içeriğine özel ürün çıkaracak. Bu bağlamda ilk olarak ‘Stranger Things‘ ve ‘The Witcher’ın lisanslı ürünleri ve Japon moda evi BEAMS tarafından tasarlanan Netflix logolu ürünlerin gelmesi bekleniyor.

Platformda ürünlerin fiyatı 30 ile 95 dolar arasında değişiyor.

Netflix’in yeni e-ticaret platformuna ilişkin mesajı ise şöyle: “Harika hikayelerin ekranları aşıp insanların hayatlarının bir parçası haline gelmesine bayılıyoruz. Giysi ve oyuncaklardan sürükleyici etkinlikler ve oyunlara kadar hayranlarımız için hikayelerimizin dünyasını nasıl genişletebileceğimize bakıyoruz. Kullanıcıların en sevdikleri hikayelerle bağlantı kurmanın yeni bir yolunu sunmaktan ve onları hikaye anlatımının gücünü tüm biçimleriyle tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz.”