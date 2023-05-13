Netflix, bütçesinde kesintiye gidiyor

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Dijital yayın platformu Netflix, bu yıl harcamalarını 300 milyon dolar azaltmayı planlıyor.

Fotoğraf: AA

Wall Street Journal’ın haberine göre şirket yöneticileri, çalışanları harcamalarda dikkatli olmaya çağırdı.

Netflix, ilk çeyrek tahminlerinin çok az üstünde büyüdü. Bu da şirketin karşılaştığı zorlukları gösterdi.

Şirket, iyileştirmeler yapmak için onaylanmamış şifre paylaşımını engelleme planının daha geniş bir lansmanını ikinci çeyreğe kaydırdığını söyledi. Netflix, yeni bir ‘reklam destekli hizmet’ gibi para kazanmanın yeni yollarını da araştırıyor.

Netflix ayrıca geçen haziran, maliyetleri kesmek amacıyla iş gücünün yüzde 4’ünü işten çıkarmıştı.

İşe alımların dondurulması veya ek işten çıkarmalar şu an için gündemde değil.