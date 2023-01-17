Netflix Türkiye’den abonelik ücretlerine zam

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine 2023’teki ilk zammını yaptı.

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Eylül 2022’de 45,99 TL’ye çıkarılan ‘Temel Plan’ paketi, yeni zam ile birlikte 63,99 TL’ye yükseldi.

69,99 TL olan Standart Plan 97,99 olarak güncellendi.

Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan da 130,99 TL‘ye çıktı.

Zam hakkında firmadan gelen ilk açıklama şöyle: “Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”