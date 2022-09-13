Netflix abonelik ücretlerine zam

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yüzde 17 ila 20 zam yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Artık temel paket 45,99 TL, standart paket 69,99 TL, özel paketse 93,99 TL oldu. Eski fiyatlar sırasıyla 37,99 TL, 57,99 TL, 77,99 TL’ydi.

Platforma en son nisanda yüzde 40 zam gelmişti.

Netflix’in açıklamasında da zamlı ücretlerin yeni üye olacak kullanıcılar için geçerli olacağı, mevcut üyeler için değişikliğin aşamalı uygulanacağı bildirildi. Mevcut üyeler plan değiştirmemişlerse, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑postayla bilgilendirilecek.