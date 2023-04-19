Netflix ‘kırmızı zarf’ devrini kapatıyor

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DVD işinden çıkmaya hazırlanan Netflix, ‘son kırmızı zarf’ı 29 Eylül’de postaya vereceğini duyurdu.

Fotoğraf: Bloomberg News

Netflix hayatımızda dijital platform olarak o kadar büyük bir yer kapladı ki bugün pek çok kimse ‘işlerin‘ nasıl başladığını hatırlamıyor bile.

Bugünün akış platformu devi, 1997 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından bir video kiralama şirketi olarak kuruldu. O zaman da yenilikçiydi; rakibi Bluckbuster’dan film kiralamak isteyenler dükkana gitmek zorundayken, Netflix filmleri müşterilere ‘kırmızı zarflar içinde’ postayla yolluyordu.

Son kırmızı zarf

Eskiyi hatırlamamızın sebebi, Netflix’ten gelen bir duyuru. Şirket, 1998’den bu yana devam eden ‘adrese teslim DVD’ işini sonlandıracağını, son kırmızı zarfı 29 Eylül’de postalayacağını duyurdu.

CEO Ted Sarandos, Netflix’in blog sayfasında “İnanılmaz bir 25 yıllık çalışmanın ardından, DVD.com’u bu yılın sonunda kapatmaya karar verdik” diye yazdı.