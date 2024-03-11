İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Maliye, Savunma ve Ulusal Güvenlik Bakanlıklarına ‘binlerce gözaltı yerinin acilen hazırlanması talimatı verdiği’ belirtildi.

Binyamin Netanyahu. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu’nun, Tel Aviv’de bakanlarla düzenlediği toplantıda Maliye, Savunma ve Ulusal Güvenlik Bakanlıklarına ‘binlerce gözaltı yerinin acilen hazırlanması talimatı verdiği’ söylendi.

İsrail ordusu ve İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da 2024 yılı boyunca binlerce kişinin alıkonacağı ve gözaltına alınacağı yönündeki değerlendirmesini sunduğu aktarılan açıklamada 7 Ekim’den bu yana çoğu Gazze’de alıkonanlar olmak üzere yaklaşık dört bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

‘Filistin Esirler Cemiyeti’ ile ‘Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti’nden dün yapılan ortak açıklamada İsrail’in Gazze’ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 505’e yükseldiği aktarılmıştı.

Gözaltına alınan bazı Filistinlilerin serbest bırakıldığı bazılarınınsa hala alıkonulduğu kaydedilmişti.