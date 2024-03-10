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Yaramazlara biraz batar!

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 31 bin 45’e yükseldi

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 31 bin 45’e çıktı.

Fotoğraf: AA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de 156 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.


Sadece 24 saatte 85 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece öldürülenlerin sayısı toplam 31 bin 45’e, yaralı sayısı da 72 bin 654’e yükseldi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.

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