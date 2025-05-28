İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri Muhammed Sinvar’ın öldürüldüğünü duyurdu. Muhammed Sinvar öldürülen eski Hamas lideri Yahya Sinvar’ın kardeşi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Fotoğraf: AA

BBC‘nin haberine göre Netanyahu, ordunun Hamas’ın Gazze’deki lideri Muhammed Sinvar’ı ‘etkisiz hale getirdiğini’ açıkladı.

Sinvar, İsrail’in en çok aranan isimlerinden biriydi.

13 Mayıs’ta Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi’nin avlusu ve çevresindeki geniş çaplı İsrail hava saldırısının hedefindeydi.

İsrail ordusu saldırının Hamas’ın ‘yeraltı altyapısını’ yok ettiğini duyurmuştu.

Hamas yalanladı

Anadolu Ajansı’na göre Hamas yetkilileri Muhammed Sinvar’ın öldürüldüğü yönündeki haberleri yalanladı. BBC ise Muhammed Sinvar’ın ölümünün ne doğruladığını ne de yalanladığını yazdı.

7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlenen saldırının planlayıcısı olduğu söylenen Yahya Sinvar, geçen yıl İsrail askerlerince öldürülmüştü.