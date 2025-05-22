Eski İsrail başbakanı, iki bakana 'terörist' dedi

Eski İsrail başbakanı Ehud Olmert, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e ‘terörist’ olarak nitelendirdi.

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Olmert, yerel bir radyoya ‘hükümetin taşkınlıklarına ve kibrine bir son verilmesi’ çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi’ne saldırıların başarılı olacağına dair hiçbir umut bulunmadığını belirten Olmert, “Ben-Gvir ve Smotrich adlı iki teröristin yürüttüğü politikanın bir an önce sona erdirilmesi gerekiyor” dedi.

Kendisine “Onlar birer terörist mi?” diye sorulduğunda Olmert, “Evet, kesinlikle teröristler” yanıtını verdi.

İsrail radyosuna göre Ben-Gvir de Olmert’e “Hüküm giymiş bir suçlu olan Olmert’in, hükümet bakanlığını terörist olarak tanımlaması şaşırtıcı değil” diyerek yanıt verdi.

Yolsuzluk suçlamasıyla mahkum edilmesinin ardından Olmert, 16 ay hapis yatmıştı ve İsrail’de yolsuzluk suçlamasıyla hapse atılan ilk başbakan olmuştu. Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu da şu anda yolsuzlukla yargılanıyor.