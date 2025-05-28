İsrail yardım merkezine saldırdı: Üç ölü, 46 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentindeki bir yardım dağıtım merkezine saldırdı. Üç Filistinli öldü, 46 kişiyse yaralandı.

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Gazze’deki hükümet, İsrail’in sistematik kuşatma, aç bırakma, bombalama ve yıkım politikasıyla kasıtlı olarak yarattığı insani durumu yönetmedeki başarısızlığının kesin kanıtı olduğunu vurguladı.

Refah’ta açlıktan ölen sivillerden ve Gazze’deki gıda çöküşünden yasal ve insani açıdan tamamen İsrail sorumlu tutuldu.

İsrail’in yardımları bir savaş silahı ve siyasi şantaj aracı olarak kullanması, yardım malzemelerinin resmi sınır kapılarından ve tarafsız uluslararası ve BM örgütleri aracılığıyla geçişini sistematik olarak engellemesi kınandı.

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre İsrailli yedek subaylar, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e şöyle bir mektup yolladı:

“Biz, İsrail ordusundaki subaylar, eski komutanlar ve yedek subaylar, hükümetin ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Gazze’deki siyasi savaşı derhal sonlandırmasını ve kaçırılanların (esirlerin) gecikmeden geri dönmesi için çalışmasını talep ediyoruz.

Bu, Gazze’yi işgal etmeye hazırlanan ve İsrail toplumu içindeki küçük bir azınlığın mesihçi vizyonunu hayata geçirmeyi amaçlayan bir savaştır.”

İsrail muhalefeti ve esir aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hükümetin içindeki aşırı sağcı kesimin istekleri doğrultusunda hareket etmekle itham ediliyor. Başbakan iktidardaki konumu başta olmak üzere kişisel siyasi çıkarlarını korumak amacıyla savaşı sürdürmekle suçlanıyor.