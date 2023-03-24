Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Nefes alamıyorum’ diye çığlık atmıştı: AFP muhabiri Bülent Kılıç’a polise direnmekten dava

Haber takibi yaparken polisin boynuna bastırarak gözaltına aldığı Agence France-Presse (AFP) foto muhabiri Bülent Kılıç hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ ve ‘hakaret’ suçlamalarıyla dava açıldı.

Fotoğraf: Hacı Bişkin

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre  İstanbul’da 26 Haziran 2021’deki 19’uncu Onur Yürüyüşü’nü takip ederken polisin boğazına bastırarak işkence ve ters kelepçeyle gözaltına aldığı AFP foto muhabiri Bülent Kılıç ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlamasıyla yargılanacak.


MLSA Hukuk Birimi avukatları, Kılıç’a şiddet uygulayan ve kimliği tespit edilen iki polis memuru hakkında 4 Ağustos 2021’de ‘mala zarar vermek’ ve ‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle basit yaralama’ yönünden suç duyurusunda bulunmuştu. 16 Mart’ta takipsizlik kararı verilmişti.

Aynı gün Bülent Kılıç hakkında iddianame hazırlayan savcı, suç duyurusunda bulunulan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polisin ifadelerine dayanarak gazeteci Kılıç’a ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlamalarını yöneltti.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin Kılıç’a müdahale eden polislerin ‘orantısız güç kullandığına’ hükmettiği 8 Aralık 2022 tarihli kararını dikkate almayan savcısı, Kılıç’ın ‘elinde bulunan kamerayla vurmaya çalışarak’ polislerin görevini yapmasını engellediğini ve polislere ‘zincirleme şekilde hakaret ettiği’ni iddia ederek cezalandırılmasını talep etti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, henüz duruşma tarihi vermedi. Kılıç’ın yargılanmasına önümüzdeki aylarda başlanması bekleniyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla davaya tepki gösterdi:

Gazetecilerden üç kentte AFP muhabiri Bülent Kılıç için eylem

AFP muhabirinin boynuna bastırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Yardımcısı yazdı Soylu paylaştı: AFP muhabirine yapılan zorbalık değilmiş

‘Nefes alamıyorum’ diye çığlık atan AFP muhabiri: Hesabı verilecek

Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: 20’den fazla gözaltı

SON HABERLER

Akşam Postası / 24 Mart 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Batman’da kadın cinayeti

Batman’da 43 yaşındaki Zeynep A., evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, cinayet zanlısı olarak kadının ağabeyi için arama çalışması başlattı.