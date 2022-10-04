Nebati’nin yatırım önerdiği borsayı ‘manipüle etmek’le suçlanan sekiz kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli dört ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan sekiz kişi adliyeye sevk edildi.

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Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) muhalefet edildiği öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş; İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de 17 adrese yönelik operasyonda sekiz şüpheli yakalanmıştı. Firari iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

İstanbul başsavcılığı koordinasyonundaki operasyonda gözaltına alınan sekiz şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nebati borsayı önermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti.

Nebati bu tavsiyesini farklı açıklamalarla da sürdürmüştü.

Bakanın son yatırım tavsiyesinden bir gün sonra Borsa İstanbul’da işler tersine dönmüş, bankacılık endeksi, 12 Eylül’den bu yana yüzde 40’a yakın değer kaybetmişti. Borsanın değer kaybetmesiyle de Nebati’nin sessizliğe bürünmesi bir oldu.