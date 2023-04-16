Nebati’nin seçim propagandası: Koyun eti yağlı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, et fiyatlarındaki artışla ilgili daha önce yaptığı ‘koyun eti’ çıkışını Mersin’deki aday tanıtım toplantısında da sürdürdü.

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Et fiyatları son iki ayda yüzde 50 arttı. Kasaplar Odası, bir senede yaşanması gereken artışın iki ayda meydana geldiğini belirtmiş ve yetkilileri önlem almaya çağırmıştı.

Ekonominin başındaki isim olan Nebati’yse artışı değişen damak tadına bağlamıştı. Nebati, şunları söylemişti: “Türkiye’de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Halbuki biz koyun üretimine yönelik bir coğrafyada yaşıyoruz ama damağı dana etine çevirdik. Koyun etini çocuklarımız yemiyor, kokusundan rahatsız oluyorlar. Buna yönelik adımlar atılması gerekiyor.“

Mersin’den vekil adayı olan Nebati, bu ildeki aday tanıtım toplantısında ‘koyun eti’yle ilgili sözlerine ‘açıklık’ getirdi: ”Geçen televizyonda dedim ki, koyun etini yiyelim, birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor… Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti güç verir. Koyun eti bu ülkeye de en güzel tadı verir. Dolayısıyla koyun ve keçilerimizle hayvancılığımızla Mersin’de en iyi yerlere gidiyoruz. Daha da iyi olacağız, büyüteceğiz.”