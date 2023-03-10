Et fiyatı yükseldi, lahmacun için 40 lira uyarısı geldi

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği (GLADER) Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, 40 liranın altında satılan lahmacunun hileli olduğunu belirtti.

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Et fiyatları son iki ayda yüzde 50 arttı. Kasaplar odası, bir senede yaşanması gereken artışın iki ayda meydana geldiğini belirtmiş ve yetkilileri önlem almaya çağırmıştı.

Bu artış restoranlara da yansıdı. Getir Yemek verilerine göre Türkiye’de geçen sene en çok sipariş edilen ürün lahmacun olmuştu. Lahmacun fiyatları arttı ama ucuz yerler için uzmanların uyarıları var.

Örneğin klasik bir lahmacunda tariflere göre 50 gram et olması gerekiyor. Üzerine diğer masraflarla birlikte kar marjı da eklendiğinde bir lahmacunun 40 TL altına düşmemesi gerekiyor.

Bu duruma karşın İstanbul’un Esenyurt gibi bazı ilçelerinde 20 liraya lahmacun yemek mümkün.

Denetleyici kurumlar, lahmacunun her türlü hileye açık olduğunu ve farklı ürünlerin de içine katılabileceğini belirtiyor.

Habertürk’e göre GLADER başkanı Orhan, ”40 liradan aşağı lahmacun satılıyorsa içinde et olan bir lahmacun olması mümkün değil” dedi.