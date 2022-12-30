Etli ya da etsiz, bu yıl da lahmacundan vazgeçmedik

GetirYemek üzerinden verilen siparişlerde bu yıl da en çok tercih edilen yemek etli-etsiz lahmacun olurken, tatlılar arasında en çok fırın sütlaç siparişi verildi.

Türkiye’de bu yıl en çok etli-etsiz lahmacun siparişi verildi (AA)

GetirYemek 2022’nin sipariş verilerini paylaştı. En çok tercih edilen yemek bu yıl da değişmeyerek lahmacun oldu. Vegan tüketiciler de en çok soya kıymasından yapılan etsiz lahmacunu tercih etti.

Lahmacunu Adana dürüm ve tavuk döner takip etti

En çok sipariş edilen yemekler arasında Adana dürüm ikinci, tavuk döner dürüm üçüncü oldu.

En çok sipariş edilen tatlılarda fırın sütlaç ilk sırada yer alırken, ikinciliğe kazandibi, üçüncülüğe ise profiterol yerleşti.

Ev yemeği kategorisinde kuru fasulye öne çıktı

Türk mutfağı dışında ise en çok hamburger yendi. Ev yemeği kategorisinin en sevileni kuru fasulye olurken, onu pirinç pilavı ve tavuk sote izledi.

En çok kebabı Adanalılar yedi

GetirYemek siparişlerinde ilk 5 sırayı İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin paylaştı. ​​​​​​​Kişi başı deniz ürünleri siparişinde İzmir zirvede yer aldı. İl nüfusuna oranla en çok kebabı Adanalılar yedi.