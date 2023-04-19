Nagehan Alçı: Yüksel Taşkın meselesi tamamen farklı

Özgürlükçü-solcu bir entelektüel olan Yüksel Taşkın’ın milletvekili adaylığını duyunca çıldıranlar şunu bilmeli: aradığınız CHP’ye artık ulaşılamıyor.

2011’den beri CHP içinde bulunan (evet 2011) Yüksel Taşkın’ın CHP’li olduğunu ancak 2023’te fark edenler önce kendi bilgisizliklerini sorgulamalılar.

Taşkın Taraf gazetesinde köşe yazarken de CHP’li idi. Bunu da yazılarında zikrediyordu. Sezgin Tanrıkulu ile aynı dönem yani 2011’de CHP’ye katıldı. Partinin AR-GE bölümünde 2011’den beri çalışıyor.

2018 itibarı ile de CHP İstanbul delegesi ve PM üyesi. Tam beş senedir parti meclisinde. 2020’den beri de CHP Genel Başkan Yardımcısı.

Taşkın’ın 3 senedir CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğunu bilmeyenler artık kendi CHP’liliklerini sorgulamak zorundalar. Sadullah Ergin ya da Çandar-Cemal meselesiyle Yüksel Taşkın meselesi tamamen farklı.

Nagehan Alçı’nın yazısı