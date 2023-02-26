Naci Görür uyardı: Artçılar sürerken beton dökmeyin

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, artçı depremlerin sürdüğü bölgelerde beton dökmenin sakıncalı olduğunu, çünkü bunların kısa sürede çatlayabileceğini söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı 44 bin 218. Henüz tamamlanmayan hasar tespitlere göre yıkık ve yıkılacak bina sayısıysa 164 bin 321. İktidar bu enkazı bir yıl içinde kalkındırıp yeni binaları hazır edeceği iddiasıyla inşaat çalışmalarını başlattı. Ancak Görür’ün buna itirazı var.

Deprem bölgelerinde artçı sarsıntıların devam ettiğini hatırlatan Görür, burada beton dökülmesi durumunda çatlakların oluşabileceğini ve inşaatlarda ciddi sorunlar çıkabileceğini vurguladı.

Görür’ün Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle: “Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir.”