Mutluluğa giden yol: 'Üç iyi şey' alıştırması

Bilim, her gün sizi mutlu eden üç şeyi yazmanın hayatınızda çok şeyi değiştirebileceğini söylüyor.

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Sahip olduklarımıza şükretmek kadim bir öğüttür. Ancak şimdi bilim, başımıza gelen iyi şeylerin kısa bir listesini yapmanın bile ruh halimizi iyileştirmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Üstelik yapılması gereken alıştırma da oldukça basit. Her akşam bir kaç dakikanızı gününüzü düşünerek geçirmeniz ve keyif aldığınız üç şeyi yazmanız yeterli.

Bu illa çok büyük bir şey olmak zorunda da değil.

Ne zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşmak, gözünüz gibi baktığınız çiçeğinizin açması gibi size iyi hissettiren basit anlar olabilir. Yapmanız gereken tek şey bu anları yazmak ve size hissettirdiği o duyguyu bir kez daha hatırlamak.

Üstelik bu yöntem bilimsel olarak da desteklendi ve herhangi birimizin bu yöntemi günlük yaşamda refahımızı iyileştirmek için kullanıp kullanamayacağını araştıran ilk araştırma, pozitif psikoloji alanında iki önemli isim olan Martin Seligman ve Chris Peterson tarafından 2005’te yayınlandı.

Çalışmaya farklı gruplara rastgele atanan 577 kişi katıldı. Bir plasebo olarak, bir grup her akşam çocukluklarından kalma erken anılarını yazmak zorundaydı. Diğer gruplara denemeleri için farklı müdahaleler verildi.

Bizi ilgilendiren deneme kolunda, insanlardan o gün iyi giden üç şeyi ve bunların iyi gitmesine neyin sebep olduğunu listelemeleri istendi. Sonraki birkaç ay boyunca tüm gruplardaki gönüllülere mutluluklarını ölçmek için ölçekler verildi.

Sonuçlar etkileyiciydi. Özellikle, ‘üç iyi şey’ görevi verilen kişilerde bir ay içinde mutluluk seviyelerinde iyileşmeler ve depresif semptomlarda azalmalar görülmeye başlandı. Olumlu etkiler çalışmanın altı ayı boyunca sürdü.

Bu arada plasebo grubundakilerin mutluluk seviyeleri ilk haftada kısa bir süre yükseldi ancak ruh halleri kısa sürede normale döndü ve altı aylık takipte herhangi bir değişiklik olmadı.

Sonuçlar bir kez daha gösterdi ki, bu alıştırmayı yapmak olumluya odaklanmayı öğrenmek ve bu güçlü duyguların hayatımıza yayılmasını sağlamak için oldukça doğru bir yöntem.

Elbette hayatın zor anlarında olumlu anlara odaklanmaya çalışmak zor olabilir. Fakat bilimsel veriler yöntemin insanlar depresyondayken bile işe yarayabileceğini gösteriyor.

Bu durumda hiç bir maliyeti olmayan ve hayatınızda kendinize vereceğiniz bir kaç dakikadan ibaret bu alıştırmayı düzenli olarak yapmayı denemek iyi bir fikir olabilir.