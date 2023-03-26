Finlandiya ‘mutluluk turizmi’ne başladı

Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya’nın resmi turizm ofisi, dört günlük bir ücretsiz gezide ‘Fin usulü neşe’nin inceliklerini paylaşacak.

Fotoğraflar: VisitFinland.com

‘Dünyanın en mutlu ülkeleri‘ arasında son altı yıldır birinciliği kimseye kaptırmayan Finlandiya, dünyaya ‘mutluluğu‘ öğretecek, dahası bunu bedava yapacak.

Ülkenin resmi turizm ofisi Visit Finland, 12-15 Haziran tarihlerinde ‘seyahat masraflarından, özel derslere her şeyin ücretsiz olduğu’ bir gezi düzenlediğini duyurdu.

10 kişilik kontenjan ayrılan geziye dahil olanlar, çam ormanları içindeki spa’lı saunalı villalarda kalacak, mutluluk temalı atölye ve seminerlere katılacak, doğayla ve kendileriyle bağ kurma konusunda teorik ve pratik ders alacak.

Visit Finland, başvuru için gerekli koşulları web sitesinde açıkladı. yayımladı. 2 Nisan’a kadar başvuru formunu doldurup, sosyal medyadaki kampanyalara katılarak neden bu deneyimin bir parçası olduğunuzu açıklamanız gerekiyor.

Kimler başvurabilir

18 yaşını doldurduysanız, İngilizce biliyorsanız ve bu dört günün Visit Finland tarafından kayda alınıp çeşitli mecralarda kullanılmasını kabul ediyorsanız mutluluğu, ‘bu iş en iyi bilen’den öğrenmek için bir şansınız var.