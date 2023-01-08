Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi, çünkü ‘bu üç şey’i yapmıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya’da bir ruh sağlığı uzmanı, mutluğunun formülünü basitleştirip hap haline getirmiş. Haftaya başlarken içmek isteyenler için derledik.

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Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu insanları İskandinav ülkelerinde yaşıyor, Finlandiya ise bunların arasında sık sık ilk sırada yer alıyor.

Finlandiyalı Frank Martela, çalışmalarını mutluluk konusunda yoğunlaştırmış bir uzman psikolog. Kendisine sık sık, ülkesinin mutluluk sırrının sorulduğunu söyledikten sonra Finlilerin neyi ‘yaparak‘ değil ‘yapmayarak‘ mutlu olduklarını anlatmış.

Haftaya mutlu başlamak isteyenler için derledik.

1. Kendini başkalarıyla kıyaslamıyor

“Finli bir şairin ünlü bir dizesi var. ‘Kell’ onni on, se onnen kätkeköön‘ diyor. Şiirin tamamında söylenmek istenen, ‘mutluluğunuzu kıyaslamayın veya bununla övünmeyin.’

Finliler, özellikle maddi zenginliklerini sergileme konusunda gerçekten hassaslar.

Finlandiya’nın en zengin adamlarını tramvayda görebilirsiniz. Kendine pahalı bir araba almak ya da şoför tutmak yerine toplu taşımayı tercih ederler. Finlandiya’da başarılı ve mutlu insanlar ‘herkes gibi’ görünür.

Minik bir öneri: Sizi neyin mutlu ettiğine daha çok, başarılı görünmeye daha az odaklanın. Gerçek mutluluğa giden ilk adım, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi standartlarınızı belirlemektir.

2. Doğanın faydalarını göz ardı etmiyor

2021’de yapılan bir ankete göre, Finlilerin yüzde 87’si doğanın onlara iç huzuru, enerji ve rahatlama sağladığı için önemli olduğunu düşünüyor.

Finlandiya’da çalışanların dört haftalık yaz tatili hakkı vardır. Birçoğu bu zamanı kırsalda doğayla iç içe geçirmeyi tercih ediyor. Büyük şehirlerde de bol bol park alanı var.

Minik bir öneri: Doğada zaman geçirmek bize can verir, esenliğimizi artırır. Ne yapın edin, hayatınıza biraz yeşillik katmanın yollarını bulun.

3. Toplum birbirine güveniyor

Araştırmalar, bir ülkede güven düzeyi ne kadar yüksekse vatandaşlarının o kadar mutlu olduğunu gösteriyor. 2022’de bir ‘kayıp cüzdan’ deneyi yapıldı ve dünya çapında 16 şehirde 192 cüzdan düşürülerek vatandaşların dürüstlüğü test edildi. Helsinki’de 12 cüzdandan 11’i sahibine iade edildi.

Fin halkı birbirlerine güveniyor ve dürüstlüğe değer veriyor. Kütüphanede ya da otobüste unuttuğunuz telefonunuz size çok büyük ihtimalle geri dönüyor.

Çocuklar okula kendileri gidip geliyor, sokakta rahatça oynayabiliyor.

Minik bi öneri: Bulunduğunuz toplulukta insanların birbirine güvenmesi için size ne yapabilirsiniz? Üzerinde düşünmeye değer bir soru.