Mustafa Balbay: En çok duyduğumuz söz

Millet İttifakı’nın sağlayacağı güven ve umut ölçüsünde korku ve endişe de azalacaktır. Bu anlamda başlangıç krizli ama güçlendirici oldu. 6’lı masanın darbelere dayanıklı, sallantılara şerbetli hale geldiği söylenebilir. 6’lı masanın ilk birkaç toplantısından sonra şu görüş hâkim olmuştu:

Bu masadan kalkan siyasetten de kalkar!

Bunu da test ederek görmüş olduk!

CHP Genel Merkezi önündeki görünümle noktayı koymak gerekirse…

Umutlu bir başlangıç havası vardı. En çok duyduğumuz söz şuydu:

– Bu sefer tamam…

Mustafa Balbay’ın yazısı