MÜSİAD başkanı: Asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, “Bana göre asgari ücrette yüzde 25’in üzerinde artış doğru değil” dedi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı. Fotoğraf: AA

Asmalı, Bloomberg HT‘de katıldığı programda konuştu.

Başkan, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirterek “Bana göre yüzde 25’in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil” dedi.

Türkiye’nin ekonomide ‘yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini’ söyleyerek şunları ekledi:

“İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım.”

Asmalı ayrıca şu anda iş dünyasının da yüksek faizden ciddi şekilde rahatsız olduğunu kaydetti.