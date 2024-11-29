Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin 562 lira

Türk-İş, kasımda dört kişilik aile için açlık sınırını 20 bin 562 lira, yoksulluk sınırını da 66 bin 976 lira olarak hesapladı.

Fotoğraf: Canva

Türk-İş’in ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Kasım 2024 sonuçlarına göre dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 20 bin 562 lira oldu.


Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ysa 66 bin 976 lira.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 26 bin 712 lira.

Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin asgari gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 0,64 arttı.

Son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 46,60, yıllık ortalama artışsa yüzde 67,20 hesaplandı.

Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta

Türk-İş Başkanı: Asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor

Türk-İş: Açlık sınırı 20 bin 432 lira

Aziz Çelik: Türk-iş ve Hak-İş uzun bir suskunluk döneminden sonra mitinglere başladı

Türk-İş başkanı sıkıntıları sıralayıp ekledi: Zenginlerden daha mutluyuz

SON HABERLER

Tuğrul Türkeş'ten 'kurucu önder' açıklaması: Uyarımı yaptım

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, babası Alparslan Türkeş’in mezarı başında PKK lideri Abdullah Öcalan için ‘kurucu önder’ ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepkisiyle ilgili konuştu: “Bir yanlış yapıldığını gözlemledim, uyarımı yaptım.”

Tam metin: Ümit Özdağ'ın savunması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla yargılandığı davada ilk duruşma bu sabah başladı.