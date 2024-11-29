Türk-İş Başkanı: Asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor” dedi.

Fotoğraf: AA

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri Türk-İş, işverenleriyse Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Bloomberg HT‘nin aktardığına göre asgari ücretin kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20’den fazla kalemi ilgilendirdiğini belirten Atalay, şunları söyledi:

“Bundan dolayı asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor. 2025’teki asgari ücretin işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması gerekiyor. Bu rakamı arkadaşlarımız ilerleyen günlerde tespit edecek. Bu rakam Türk-İş Başkanlar Kurulunun önüne gelecek ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil.”