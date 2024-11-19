MÜSİAD: Asgari ücrette ara formülde uzlaşılabilir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ‘asgari ücrette ara bir formülde uzlaşılabileceğini’ söyledi.

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Yıl sonunda belirlenecek ve 2025’te uygulanacak asgari ücrete dair tartışmalar sürüyor.

Asgari ücret şu an 17 bin 2 lira. Bu ücrete 2024’te, 2023’teki gibi ara zam uygulanmadı.

Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay geçen hafta asgari ücret zammı için ‘beklenti enflasyonu’nu işaret etmişti:

“Diğer ücretlerdeki artış asgari ücretin gerisinde kalacak. Öngörüler de düşük zamlar gösteriyor, enflasyon için olumlu. Katılıkta ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz.

Devreye girmek zorunda. Konjonktürün uygun olduğu kanaatindeyim. Asgari ücretin darbe yemediği bir dönem olmalı. İleri yönelik devreye girerse iyi olur.”

CNBC-e yayınında konuşan Asmalı bölgesel asgari ücret önerisini yeniden gündeme getirdi ve beklentisiniyse şöyle açıkladı:

Türkiye’de maaşın yetmemesinin en büyük sebeplerinden biri kira. Hanehalkının harcamalarının yüzde 50’den fazlası konut, enerji ve gıda. Buralarda tedbir almalıyız. Büyükşehirlerde şu anki asgari ücretle geçinmek mümkün değil. 1+1 daireye 17 bin lira kira verince asgari ücretli bütün kazancını kiraya vermiş olacak. “Bundan kaynaklı bölgesel asgari ücret uygulanabilir” dedik.

* Asgari ücrette oran soruluyor. Önerimiz “Beklenen enflasyon rakamı üzerine refah payı eklenerek asgari ücret uygulamasına geçilmeli” dedik. Geçen sene yüzde 33 beklenen rakamına göre artış olsaydı şu an yüzde 44’leri konuşuyoruz. Orada da bir yanılsama payı var. Ara bir formülde uzlaşılabilir. Aslolan çalışanların alım gücünü korumaktır. Hassas bir denge var, bunu korumak lazım.

* Asgari ücretteki artış bütün ücret grupları için baz teşkil ediyor. Mavi , beyaz yakalılara da minimum bu oranda vermek lazım. Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir. Bazı sosyal destekler de verilebilir. Bu şekilde aradaki denge sağlanabilir.

MÜSİAD başkanı son olaraksa da şöyle konuştu:

“Yüksek faiz oranları enflasyonu artırmaya da başladı. Yüksek maliyet enflasyonun artmasına sebep oluyor. 2024’ü sembolik de olsa bir faiz indirimiyle kapatmak lazım. Aralıkta bir faiz indiriminin olması lazım. Bu hem siyasi hem toplumsal olarak önemli.”