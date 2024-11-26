Bakan asgari ücret görüşmeleri için tarih verdi

2025’te uygulanacak asgari ücreti belirleyecek komisyon, aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında toplanacak.

Fotoğraf: AA

Yıl sonunda belirlenecek ve 2025’te uygulanacak asgari ücrete dair tartışmalar sürüyor.

Asgari ücret şu an 17 bin 2 lira. Bu ücrete 2024’te, 2023’teki gibi ara zam uygulanmadı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri için tarih verdi:

“Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralığın ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız.”

Merkez Bankası beklenti enflasyonunu işaret etmişti

Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay geçen hafta asgari ücret zammı için ‘beklenti enflasyonu’nu işaret etmişti:

“Diğer ücretlerdeki artış asgari ücretin gerisinde kalacak. Öngörüler de düşük zamlar gösteriyor, enflasyon için olumlu. Katılıkta ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz.

Devreye girmek zorunda. Konjonktürün uygun olduğu kanaatindeyim. Asgari ücretin darbe yemediği bir dönem olmalı. İleri yönelik devreye girerse iyi olur.”



