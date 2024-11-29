Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapacak.

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2025’te uygulanacak asgari ücreti belirlemek için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi 10 Aralık olarak netleşti.

Komisyon 15 üyeden oluşuyor.

İşçileri TÜRK-İŞ, işverenleri TİSK temsil edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileriyle, asgari ücretle çalışan dört çalışan da komisyonda yer alacak. İlk kez bir gazeteci de komisyonda yer alacak.

İlk toplantının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılması bekleniyor.

Görüşmelerde ekonomik göstergeler değerlendirilecek.

Merkez Bankası beklenti enflasyonunu işaret etmişti

Asgari ücret şu an 17 bin 2 lira. Bu ücrete 2024’te, 2023’teki gibi ara zam uygulanmadı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri için tarih verdi:

“Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralığın ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız.”

Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay geçen hafta asgari ücret zammı için ‘beklenti enflasyonu’nu işaret etmişti:

“Diğer ücretlerdeki artış asgari ücretin gerisinde kalacak. Öngörüler de düşük zamlar gösteriyor, enflasyon için olumlu. Katılıkta ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz.

Devreye girmek zorunda. Konjonktürün uygun olduğu kanaatindeyim. Asgari ücretin darbe yemediği bir dönem olmalı. İleri yönelik devreye girerse iyi olur.”