Eğilmez'e göre asgari ücret yüzde 45 zamlanmalı

Ekonomist Mahfi Eğilmez asgari ücretin yüzde 44-45 zamlanması gerektiğini söyledi: “Bunu yapmazsak anlamı kalmaz.”

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2025’te uygulanacak asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilirken, ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez “2024’ün başında 17 bin lira olan asgari ücretin alım gücü neyse bugün de bunu iade etmediğimiz müddetçe işin doğrusunu yakalayamayız” dedi.

Ekonomim‘in aktardığına ‘Nasıl Bir Ekonomi TV’ yayınına konuk olan Eğilmez, asgari ücretle ilgili beklentisini söylemeyeceğini çünkü nasıl karar verileceğini bilmediğini belirtti.

Eğilmez şöyle konuştu:

“2024’ün başında 17 bin lira olan asgari ücretim alım gücü neyse bugün de bunu iade etmediğimiz müddetçe işin doğrusunu yakalayamayız.

Yeniden 17 bin liralık bir satın alma gücünü asgari ücret diye verecek şekilde yüzde 44-45 oranında biz zamma denk geliyor.

Bunu yapmazsak vatandaş satın alma gücünü harcamış oluyor. Sonrasında zam yaptık demenin bir anlamı kalmıyor bence.“

Eğilmez reel sektörün bu seviyede bir artışa taraftar olmadığını da ekledi.

Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa 24 bin 652 lira oluyor.

İlk toplantı 10 Aralık’ta

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapacak.

Merkez Bankası beklenti enflasyonunu işaret etmişti

Asgari ücret şu an 17 bin 2 lira. Bu ücrete 2024’te, 2023’teki gibi ara zam uygulanmadı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri için tarih verdi:

“Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralığın ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız.”

Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay geçen hafta asgari ücret zammı için ‘beklenti enflasyonu’nu işaret etmişti:

“Diğer ücretlerdeki artış asgari ücretin gerisinde kalacak. Öngörüler de düşük zamlar gösteriyor, enflasyon için olumlu. Katılıkta ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz.

Devreye girmek zorunda. Konjonktürün uygun olduğu kanaatindeyim. Asgari ücretin darbe yemediği bir dönem olmalı. İleri yönelik devreye girerse iyi olur.”