Münevver Karabulut’un babası: Şimdilik ikna olduk

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut mezardaki kişinin Cem Garipoğlu çıkmasıyla ilgili “Şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok” dedi.

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Silivri başsavcılığı, İstanbul’da 2009’da Münevver Karabulut’u katleden ve cezaevinde intihar ettiği belirtilen Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar vermişti.

İncelemede mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu ortaya çıkmış, başsavcılık da takipsizlik kararı vermişti.

Baba Süreyya Karabulut Kanal D Haber’e konuştu ve karara itiraz etmeyeceklerini duyurdu:

“Valla ben ilahi adalete güveniyorum, inancım odur. İkna olduk yani şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok, elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su serpilmiş oldu. İtiraz etmeyi düşünmüyorum… Yani şu an karar vermiş değilim, düşünmüyorum yani.”

Garipoğlu ailesinin avukatıysa “Herkesin bildiği bir gerçek ortaya kondu” dedi.