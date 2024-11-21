Cem Garipoğlu’nun mezarının açıldığı soruşturmada takipsizlik kararı

Cem Garipoğlu’nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin baba ve anneyle uyuştuğunun tespitinin ardından soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Cem Garipoğlu 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilerek Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Ölmediği ve kaçırıldığı öne sürülen Garipoğlu’nun mezarının açılması ve feth-i kabir (cesedin mezardan çıkarılıp otopsi yapılması) işleminin uygulanması istenmişti.

Bunun üzerine 3 Ekim’de Garipoğlu’nun mezarı açılmıştı.

Soruşturma sonucu alınan kararda, Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay ve babası Mehmet Nida Garipoğlu’ndan güncel olarak kan ve ağız içi sürüntü örnekleri alındığı, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince mezardan elde edilen bulgularla ailenin örneklerinin karşılaştırıldığı aktarıldı.

Hazırlanan raporda kemik ve diş örnekleri gönderilen kişinin Tülay ve Mehmet Nida Garipoğlu çiftinin ‘müşterek çocuğu olabileceği’nin tespit edildiği belirtildi.

Mezara defnedilen kişinin Cem Garipoğlu olduğunun Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nin raporuyla kesinleştiği vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

Öte yandan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in, ailenin talebi doğrultusunda takipsizlik kararına itiraz ettiği öğrenildi.