Müjdat Gezen’den İnce’ye açık mektup: İçim hazmedemiyor

Tiyatrocu Müjdat Gezen, cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye açık mektubunda adaylıktan çekilmeye çağırdı.

Muharrem İnce ve Nüjdat Gezen. (AA-YouTube)

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kamuoyundan çekilmesi için baskı göre Memleket Partisi lideri buna dair şimdiye dek karışık mesajlar verdi.

İnce’yle CHP’deki bazı isimlerin temaslarındansa kamuoyunun beklediği sonuç çıkmadı. Kılıçdaroğlu ve İnce’nin bugün Ankara’da görüşmesi bekleniyor.

İnce’nin çekilmesini isteyenlerden biri de Müjdat Gezen.

‘Erdoğan’ın istediği olacak’

Gezen’in mektubu şöyle:

*Sevgili Muharrem İnce… Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin.

*Düşündüm taşındım, sana bu mektubu ‘Yazayım mı, yazmayayım mı’ diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim.

*Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam yedi yüz civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor.

*Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan’ın istediği olacak. Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir.

*Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor.

*Değerli kardeşim bundan sonrası tamamen sana ait. Her iki durumda da yolun açık olsun.