Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muğla'da endüstriyel boya katılmış 1,5 ton sahte zeytinyağı ve bal bulundu

Muğla’da endüstriyel boya katılmış 890 litre sahte zeytinyağı ve 420 litre sahte bal bulundu. Bir kişi gözaltında.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Jandarma, C.İ.’nin piyasadan temin ettiği ucuz pamuk, soya ve bitkisel yağların içine aromayla endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı ürettiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.


Şüphelinin Emek Mahallesi’ndeki ikametindeki aramada 890 litre sahte zeytinyağı, 420 litre sahte bal ve iki litre gümrük kaçağı içkiye el konuldu.

Ekipler, şüpheli C.İ’yi gözaltına aldı, ele geçirilen sahte ürünleri imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Sahte bal ve zeytinyağları

Zeytinyağı ne zaman kaliteli kabul edilir?

direndamak: Zeytinyağı tadımında dikkat edilmesi gerekenler

Aydın’da 3 bin 850 litre tağşişli zeytinyağı bulundu

Zeytin üretimi 2024’te rekor kırdı

Filtresiz zeytinyağı en doğalı mıdır?

SON HABERLER