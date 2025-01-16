Muğla'da endüstriyel boya katılmış 1,5 ton sahte zeytinyağı ve bal bulundu

Muğla’da endüstriyel boya katılmış 890 litre sahte zeytinyağı ve 420 litre sahte bal bulundu. Bir kişi gözaltında.
Jandarma, C.İ.’nin piyasadan temin ettiği ucuz pamuk, soya ve bitkisel yağların içine aromayla endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı ürettiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin Emek Mahallesi’ndeki ikametindeki aramada 890 litre sahte zeytinyağı, 420 litre sahte bal ve iki litre gümrük kaçağı içkiye el konuldu.
Ekipler, şüpheli C.İ’yi gözaltına aldı, ele geçirilen sahte ürünleri imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.