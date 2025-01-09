Zeytin üretimi 2024’te rekor kırdı

Türkiye’de zeytin üretimi, 2024’te 3 milyon 750 bin tonla Cumhuriyet tarihinin rekor rekoltesine ulaştı.

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Yaklaşık 100 bin tonun üzerinde zeytinyağı elde kaldı. Oysa Avrupa’da, dünyada bir talep vardı, iç tüketim mümkün değildi” demişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre zeytin yetiştiriciliğinde 2001’de 99 bin olan ağaç sayısı geçen yıl itibarıyla 201 bin 770’e ulaştı. Ağaç varlığındaki iki kattan fazla artış üretime de yansıdı.

Zeytin üretimi 2001’deki 600 bin tonluk seviyeden 2023’te 1 milyon 520 bin tona yükseldi.

Türkiye’nin geçen yıl zeytin üretimi, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 150 artarak 3 milyon 750 bin tona ulaştı. Bu miktarla zeytin üretimi, cumhuriyet tarihinde rekor kırdı.

‘Üretimin 2 milyon 800 bin tonu yağa ayrıldı’

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan şöyle konuştu:

“Üretimin 2 milyon 800 bin tonu yağa ayrıldı. Bu yıl zeytin yağmurların gecikmesiyle ilk başta küçüldü sonrasında her iki, üç günde bir yağmurlar yağdı ve zeytin nispeten irileşti.

Ağaç sayısı arttığı için ağaç başına verim çok yükselmese bile üretimde rekor oldu.

Ağaç başı verim 40 kiloya çıkarsa o zaman 8 milyon ton üretim olur. O zaman zeytinyağında da liderlik için İspanya’nın yanına iyice yaklaşırız. Gelecek yıllarda bu olabilir.

Türkiye’nin zeytinyağı çok değerli. İspanya ve İtalya fiyatlarına göre hareket edip malımızı ucuza satabiliriz ama biz bunu istemiyoruz.

Zeytin ve yağ ticaretinde de milli duruşu olmalıdır. Yani biz ucuza zeytinyağını yabancı ülkelere satacağımıza, hep beraber ucuzlatıp halkımıza yedirmek de bir kurtuluştur.

Bize göre bu yıl Türkiye’de zeytinyağı iç ve dış tüketimi artacak. Çünkü geçtiğimiz yıla göre zeytin yağı daha ucuz seyrediyor.”