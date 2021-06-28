Muğla’da bir yangın daha: Evler tahliye edildi

Marmaris ilçesinde dün yangın çıkan Muğla’da bugün, yerleşim yerlerine yakın alanda bir yangın daha çıktı. Güvenlik güçleri, bölgedeki evleri tahliye etti.

Fotoğraf: AA

Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda dün sabah saatlerinde yangın çıkmış, helikopter destekli yoğun müdahale sonrası saat 15:00 civarında kontrol altına alınmıştı. Yangında Orman Genel Müdürlüğü personeli 32 yaşındaki Görkem Hasdemir hayatını kaybetmişti.

Bugün de Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

Yangın nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi. Alevler yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken bazı evlerin bahçeleri zarar gördü.