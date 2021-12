Mr. Big’in ölümü kriz yarattı

Egzersiz ekipmanları şirketi Peloton , ‘Sex and The City‘nin devam dizisi ‘And Just Like That‘in ilk bölümünde ana karakterlerden birinin egzersiz yaparken kalp krizi geçirip ölmesine yeni bir reklam filmiyle yanıt verdi.

Fotoğraf: HBO Max

1998-2004 yıllarında yayınlanan ‘Sex and The City’ dönemin fenomen dizilerinden biri olmuştu. 9 Aralık’ta ilk iki bölümü yayınlanan devam dizisi ‘And Just Like That’ merakla bekleyen hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

(Uyarı: Yazının devamı spoiler içerir)

İlk bölümde Carrie’nin (Sarah Jessica Parker) büyük aşkı, Mr. Big (John James) öldü. Dizi ve devamında çekilen iki film boyunca Mr. Big ve Carrie’nin birlikte olmasını bekleyen ve sonunda evlenmesiyle muradına eren hayranlar sosyal medyadan bu erken ölümü eleştirmişti.

Ölüm şekli de konunun diğer bir boyutuydu. Peloton marka alette egzersiz yaptığı sırada kalp krizi geçirerek ölen Mr. Big bazı sosyal medya kullancılarına “Bir daha Peloton kullanmıyorum” dedirtti.

Carrie’nin acısı Peloton şirketi için bir halkla ilişkiler felaketine dönüştü. Şirketin hisslerinin değeri yüzde 11 düştü.

Şirketin danışma kurulunda yer alan kardiyologun, “Mr. Big’in abartılı bir yaşam tarzı vardı, kokteyller, purolar, steakler… Altıncı sezonda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle riski yüksekti. Peloton bisikleti kullanması belki de kalp krizini ertelenmesini sağlamış bile olabilir” diye açıklama yapması krizi yönetmede yetersiz kalmış olacak ki Peloton’dan bir hamle daha geldi.

Twitter hesabından bir reklam filmi yayınlayan şirket Mr. Big’i diriltti.

Reklam filminde Mr. Big ve dizide kalp krizi geçiridiği sırada çalıştığı Peleton eğitmeni Jess King, şömine başında romantik bir akşam geçirirken görülüyor. Mr. Big “Yeni başlangıçlara” diyerek King’le birlikteliğini kutluyor gibi görünüyor. Harika hissettiğini söyleyen Mr. Big “Bir tura daha var mısın” diye soruyor.

İzleyciye ‘bir tur daha’ seks yapacakları izlenimi verilirken kamera açısı genişliyor ve bir tur daha Peloton bisikletine binmekten bahsettikleri anlaşılıyor.

Ardından dış ses olarak reklamda yer alan oyuncu Ryan Reynolds bisikletin kalp sağlığına faydalarını sırayalayıp “Ve bir anda Mr. Big yaşıyor” diyor.