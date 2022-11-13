Avrupa Mozambik’in doğalgazına muhtaç halde

Zengin yeraltı kaynaklarıyla bilinen Afrika ülkesi Mozambik, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatına başladı.

LNG görseli (temsili). Fotoğraf: Reuters

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, yıllardır doğalgaz çıkarılması için çalışmaların yürütüldüğü ülkesinden LNG ihracatının bugün başladığını duyurdu.

Mozambik Ulusal Petrol Enstitüsü, geçen ay LNG’nin ilk sevkiyatının Avrupa ülkelerine yapılacağını açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla enerji krizine giren Avrupa ülkelerinin Mozambik’ten ne kadar LNG satın alacağı henüz bilinmiyor.

Rus doğalgazına bağımlı Avrupa, savaşın başlamasıyla yeni tedarikçiler aramaya başlamış; yeşil enerji gibi alternatiflere yönelmişti.

Afrika’da doğalgaz açısından en zengin üçüncü ülke

Kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde yer alan Rovuma Havzası’nda sahilden uzak bir alanda keşfedilen 100 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi, Mozambik’i doğalgaz açısından Nijerya ve Cezayir’in ardından Afrika’nın en zengin üçüncü ülkesi konumuna taşıdı.

Ülkede çıkarılan LNG’nin imtiyaz sahipleri arasında Fransız şirket TotalEnergies, ABD’li petrol devi Exxon Mobil, Güney Afrika şirketi Sasol ve İtalyan Eni firmaları bulunuyor.

Mozambik, sahip olduğu zengin doğal kaynaklara rağmen dünyanın fakir ülkeleri arasında.

Cabo Delgado bölgesiyse terör örgütü Ensar’us Sunna’nın saldırılarıyla gündeme geliyor.