Polonya, Rus gazına alternatif buldu

Polonya, Norveç’le yılda 2,4 milyar metreküpe kadar doğalgaz alımı için 10 yıllığına sözleşme imzaladı.

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Yıllık yaklaşık 21 milyar metreküplük doğalgaz talebinin yarısını Rusya’dan karşılayan Polonya’nın doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 98 olarak açıklanmıştı.

Polonyalı enerji PGNİG’in açıklamasına göre, Norveç’in Equinor şirketiyle yılda 2,4 milyar metreküpe kadar doğalgaz alımı için 10 yıllığına sözleşme imzalandı.

Anlaşma kapsamındaki doğalgaz 1 Ekim’de açılacak ‘Baltic Pipe’ doğalgaz boru hattı aracılığıyla Norveç’ten gelecek.

Anlaşma, 1 Ocak 2023-1 Ocak 2033 döneminde geçerli olacak. Norveç’in doğalgazı önce Danimarka’ya oradan da ‘Baltic Pipe’ aracılığıyla Polonya’ya iletilecek.