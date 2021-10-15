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Yaramazlara biraz batar!

Morgan Stanley, MB’den 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’ndan 50-100 baz puan aralığında bir faiz indirimi beklediklerini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı.


Karar, 21 Ekim’deki Para Politikalar Kurulu’ndan (PPK) yeni bir faiz indirimi kararı çıkacağı şeklinde yorumlanmış ve dolar 9,24 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın PPK’da politika faizini 50 baz puan indirmesini beklediklerini duyurdu. Bankaya göre 100 baz puanlık bir indirim de şaşırtıcı olmaz.

Morgan Stanley ayrıca faiz indirim beklentileriyle dolar/TL’deki kayıpların da devam edeceği görüşünde.

Morgan Stanley stratejistlerinin 2021 sonun için politika faizi tahmini ise yüzde 16,50 seviyesinde. Kurum, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 15,8’den 16,2’ye çıkarmıştı.

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