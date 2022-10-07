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‘Montrö bildirisi’: 12 amirale 12 yıla kadar hapis istemi

Kamuoyunda ‘amirallerin Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, ‘devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan açılan davada, 12 kişi hakkında 12 yıla kadar hapis istendi.

Fotoğraf: Arşiv

104 emekli amiral 4 Nisan 2021’de Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet tarafından ‘darbe hevesi’ diye nitelendirilmiş, soruşturma başlatılmıştı.


Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz amiraller ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için savcıya söz verdi.

Savcı, mütalaasında Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk’ün WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıklarını belirtti.

Söz konusu amirallerin, ‘seçilmiş hükümeti hedef aldıklarını’ ve ‘muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarını’ iddia eden savcı, bildiride geçen Montrö vurgusunun da ‘araç olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alanların yazışmalarından anlaşıldığını’ savundu.

Savcı, mütalaasında, amirallerin ‘ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflediklerini’ kaydetti.

Buna göre, savcı Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk’ün ‘devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçunu işlediklerini öne sürerek üç yıldan 12’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, aralarında eski deniz kuvvetleri komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel’in de bulunduğu 91 sanığın isnat edilen suça kasıtlarının bulunmadığını, cezalandırılması istenen 12 kişinin eylemlerine iştirak iradelerinin olmadığını belirterek, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat talep etti.

Daha sonra söz alan avukatlar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma için süre istedi.

Talepleri uygun gören mahkeme, duruşmayı 12 Aralık’a erteledi.

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