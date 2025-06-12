Mısır, Gazze'ye yürümek isteyen yabancı aktivistleri Türkiye'ye sınırdışı etti

Mısır, yardım malzemeleriyle Gazze’ye yürümek isteyen farklı ülkelerden çok sayıda aktivisti sınırdışı ederek İstanbul’a gönderdi.

Fotoğraf: Rtl.nl

Sınırdışı edilenler arasında bu hafta başında Gazze açıklarında İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisinin kaptanı Mark van Rennes’in kız kardeşi Katja van Rennes de var.

Aralarında 32 ayrı ülkeden katılımcıların yer aldığı aktivistler, Mısır topraklarından Gazze sınırına kadar yaklaşık 48 kilometrelik bir protesto yürüyüşü yapmayı planlıyordu.

Üç gün sürecek yürüyüşe katılmak isteyen aktivistler, Mısır tarafından Kahire Havalimanı’nda durduruldu. Bazı eylemciler pasaport ve telefonlarına el konularak uzun süre havalimanında bekletildi.

Eylemcilerden Katja van Rennes, İstanbul’da Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a konuştu ve yürüyüşün bir protesto değil, dayanışma eylemi olduğunu vurguladı.

Bu yürüyüşün kendisi kişisel bir anlamı da bulunduğunu belirten van Rennes, Madleen gemisinin kaptanı kardeşi Mark van Rennes’in hala İsrail’de gözaltında tutulduğunu hatırlattı.

Avukatına göre kaptan Mark van Rennes’in cuma sabahı uçağa bindirilerek Hollanda’ya gönderilmesi bekleniyor.

Katja van Rennes, “Günlerdir kendisinden haber alamıyorduk. Büyük endişe içindeydik. En azından onu yarın Schiphol Havalimanı’nda karşılayabilecek olmak bir teselli” dedi.

Hollandalı eylemci, Mısır’daki eylem konusunda, daha ileri gidebileceklerini düşündüğünü belirterek şöyle konuştu: “Gazze’deki insanlara onları önemsediğimizi göstermek istiyorduk. Burada pek çok ülkeden gelen insanlarla birlikteydik.”

Türk yetkililerin kendilerine çok iyi davrandığını vurgulayan Van Rennes, “Bizi hızla evimize göndermeye çalışıyorlar, sandviç dağıtıyorlar” dedi.

Yürüyüş, barış yanlısı örgütler ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilmişti. Eylemciler, İsrail’in aylardır yardım girişine izin vermediği Gazze’deki insani felakete dikkat çekmek istiyordu.

İsrail son haftalarda sınırlı miktarda yardıma izin verse de, Amerikan-İsrail ortaklı yardım kuruluşu GHF’nin dağıtım süreci yoğun eleştiriler alıyor. Yardımın sadece birkaç noktadan ulaştırılabilmesi ve bu noktalarda yaşanan şiddet olayları, yardımların geniş kesimlere ulaşmasını engelliyor.

Mısır makamlarının, ülkede her türlü protesto gösterisi yasak olduğu için Gazze’ye yürüyüşe izin vermediği belirtiliyor.