'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' Davutoğlu, çıplak ayakla Gazze'ye gitmeye hazır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze’ye gitmek için Mısır’a başvurduğunu belirterek “Güvenlik riski varsa ben üstüme alıyorum. Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım” dedi.

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Davutoğlu, 2011’de başlayan Suriye iç savaşında Türkiye dış politikası nedeniyle sık sık eleştirilmişti.

Gelecek Partisi lideri 2009-2014 arasında dışişleri bakanlığı yapmış ve dönemin Suriye devlet başkanı Beşar Esad’a karşı bir dış politika izlenmişti. Ekimde Habertürk canlı yayınında konuşan Davutoğlu, kendisini eleştirenlerin ‘Türkiye’nin onurunu kırmaması gerektiğini’ söylemişti.

Davutoğlu, “Vefat etmiş bir rahmetli siyasiye Türkiye’de görev yapmış Amerikalı’nın yaptığı görüşme istihbarat notu olarak bana geldi. Bu Amerikalı ‘Bir an önce siyasi parti kurmak için hazırlık yapın’ diyordu. Bunun üzerine bir Türk yetkili 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi üzerine bir ifade kullanır, benim için ‘Ortadoğu’nun en tehlikeli adamı’ denir” demişti.

‘Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım’

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi’nin Meclis grup toplantısında kürsüye çıkan Davutoğlu eşiyle birlikte Gazze’ye geçiş izni için Mısır hükümetine başvurduğunu duyurdu ve şunları söyledi:

* Bu soykırımın bir an önce durmasını istediğini bildiğim Mısır’ın, Gazze’ye destek ve İsrail’e baskı amacından başka bir amacı olmayan bu girişimimiz için gereken geçiş iznini vereceğine inanıyorum.

* Güvenlik riski varsa şahsen ben üstüme alıyorum. Hiçbir güvenlik talep etmiyorum. Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım. Bu geçiş izni sağlanır sağlanmaz inşallah yola çıkacağız.

* Her halükarda bu izin çıkana kadar, çıkmaması halinde dahi Denizli vekilimiz Sema Silkin Ün, Hatay vekilimiz Necmettin Çalışkan ve gençlik politikaları başkanımız Mustafa Çakmakçı, ‘Gazze’ye Küresel Yürüyüş’ kampanyası için Kahire’ye gidecekler.

* Buradan bütün siyasi parti liderlerine bir kez daha sesleniyorum; gelin bu gayreti omuzlayın, gelin o mazlumlara hep birlikte destek olalım, gelin Anadolu’nun yüreğini Refah Sınır Kapısı’na birlikte götürelim.