Minguzzi ailesini tehdit eden beş kişi tutuklandı

Bıçaklı saldırıda öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin katillerini öven ve aileye tehdit mesajları gönderen beş kişi tutuklandı.

Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine tehdit mesajları paylaşan beş zanlı yakalanıp ‘silahla tehdit’ ve ‘birden fazla kişiyle tehdit’ suçlarından Bakırköy Adliyesi’ne çıkarılmıştı.

B.A ile 18 yaşından küçük dört çocuk, savcılık ifadelerinin ardından aynı suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

18 yaşının altındaki K.G için ayrıca ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan tutuklama talep edilmişti.

B.A’ysa paylaşımını bilinçsiz bir şekilde yaptığını ve kimseyi tanımadığını savunmuştu.

Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Hakimlik B.A. ile A.S.D, E.K. ve H.E.A’nın ‘birden fazla kişiyle tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

K.G ise ‘birden fazla kişiyle tehdit’, ‘silahla tehdit’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından tutuklandı.

Ne olmuştu?

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

İki sanık da ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlk duruşması bugün görülen davada mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir tanığın daha dinlenmesi için dava 8 Mayıs’a erteledi.